Cairoli wint na tweede plaatsen GP van Trentino

PSV moet ondanks zeven nieuwe coronage­val­len toch spelen tegen ADO

13:50 PSV is opnieuw hard getroffen door het coronavirus. Ook Jorrit Hendrix is besmet geraakt en ontbreekt vanmiddag in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Ondanks negen coronagevallen in de A-selectie moeten de Eindhovenaren gewoon voetballen van de KNVB.