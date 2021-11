Cambuur boekt fraaie zege op FC Utrecht, maar duel ontsierd door wangedrag supporters rond stadion

Cambuur klom door de zege naar de zevende plaats, FC Utrecht blijft vierde op vijf punten achterstand van Feyenoord. Ajax en PSV, de gedeelde koplopers na dertien speelrondes, hebben zeven punten meer dan Utrecht.



Net als bij Vitesse voor de interlandperiode, toen een groep Utrecht-fans de boel verstierde door vuurwerk op het veld te gooien, ging het in Leeuwarden buiten de lijnen opnieuw stevig mis. ‘Supporters’ van de thuisploeg domineerden vrijwel de hele wedstrijd, door continu vuurwerk af te steken en zelfs op het veld te gooien. Dieptepunt was het moment waarop een hek werd opengebroken, een fotograaf werd geraakt door vuurwerk en een groep mensen het stadion binnendrong met fakkels.



Cambuur-trainer Henk de Jong sprak de groep eigenhandig toe, waarna de rust in elk geval binnen de stadionmuren weer terugkeerde. In de wijk rond het stadion bleef het de hele avond onrustig. De ME voelde zich genoodzaakt om in te grijpen en twee politiehelikopters circuleerden boven rond het stadion.

Een vraag die in Leeuwarden op het veld op tafel lag, was hoe Utrecht zich na twee uitnederlagen op rij (5-1 tegen AZ en 2-1 tegen Vitesse) zou profileren. Hoe de club vorig seizoen in uitwedstrijden presteerde, dat was op z’n minst opmerkelijk. In de tweede seizoenshelft verloor de ploeg van trainer René Hake maar één van de tien duels buitenshuis. Alleen Ajax haalde betere cijfers. Hoe anders is het dit seizoen, waar Utrecht de punten vooral binnenhaalt in het eigen Stadion Galgenwaard en in andere stadions niet meer dan een bescheiden middenmoter is. Zelfs met de bijzondere uitoverwinning in de Johan Cruijff Arena op Ajax in de broekzak.

Zou het iets te maken hebben met de factor publiek? Onmogelijk om dat vast te stellen, maar nu publiek weer geweerd wordt door de snel oplopende coronacijfers, zijn de omstandigheden waarin Utrecht vorig jaar buitenshuis gedijde in elk geval weer terug. Na twee verliespartijen op rij buitenshuis moest de wedstrijd zondagavond laat bij Cambuur Leeuwarden soelaas bieden.

Nadat de piek van de rellen was gaan liggen, kwam de thuisploeg op voorsprong via Roberts Uldriķis, die een niet te missen kans aangeboden kreeg. Wéér in de achtervolging in een uitwedstrijd: dat is niet nieuw voor Utrecht de laatste weken. Maar in tegenstelling tot de wedstrijden tegen Vitesse en AZ was Utrecht een stuk dominanter, tegen een ploeg die natuurlijk ook wel wat minder kwaliteit herbergt. Zo was Othmane Boussaid dreigend, door een enorme kans te missen en nog een keer op doelman Sonny Stevens te schieten.

De gelijkmaker was uiteindelijk een gelukje. Moussa Sylla schoot via de rug van Alex Bangura raak in de verre hoek en tekende daarmee voor zijn vierde eredivisietreffer van dit seizoen. Dat had de opmaat moeten zijn naar een kentering, zeker gezien het spelbeeld dat licht in het voordeel van Utrecht was. Maar de ploeg kwam slecht uit de kleedkamer en moest, terwijl de politiehelikopter rond het stadion cirkelde, lijdzaam toezien hoe uitblinker Jamie Jacobs de thuisploeg weer op voorsprong zette na balverlies van Django Warmerdam.

Hoe Utrecht zich in de tweede helft profileerde, was uiterst teleurstellend. Ook met aanvallende wissels als Sander van de Streek, Remco Balk en Mimoun Mahi. En dat leidde dus automatisch tot de derde uitnederlaag op rij, waar dat gezien de mogelijkheden die op het veld lagen niet nodig was.

De top-drie raakt daarmee verder uit zicht. Nummer drie Feyenoord heeft nu vijf punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Volgende week wacht Heracles Almelo in Galgenwaard, daarna moet Utrecht op bezoek bij PSV. Zoals het er nu voorstaat, mag er in Eindhoven weer publiek bij zijn, al lijkt dat in alles uit te draaien op een utopie. Maar dat het ontbreken van fans een voordeel kan zijn in uitwedstrijden, dat liet Utrecht in Leeuwarden bepaald niet zien.

