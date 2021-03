Cambuur dendert onverschrokken door, weer clean sheet GAE en monsterzege NEC

GA Eagles jaagt op eerste periodeti­tel in 12 jaar: ‘Geen wonder­ploeg, maar wel eentje die met mannetje extra speelt’

5 maart Het is wat jaartjes geleden, maar Go Ahead Eagles heeft eindelijk weer eens serieus zicht op een periodetitel in de eerste divisie. Een zege op TOP Oss, vanavond, brengt de eerste tussentijdse seizoensprijs in twaalf jaar weer een stuk dichterbij, al heeft De Graafschap met dat ene extra punt nog steeds de belangrijkste troef in handen. Maar hoe het ook zij, winst in Brabant belooft vrijdag 12 maart thuis tegen koploper Cambuur een zinderende slotakte in De Adelaarshorst.