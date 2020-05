Cambuur en De Graafschap drogen tranen: ‘Dit is zo ongelooflijk triest’

VideoGroot was de teleurstelling bij SC Cambuur en De Graafschap, nadat de rechter de KNVB in het gelijkstelde. Beide clubs spelen volgend seizoen normaal gesproken weer in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Het voetbal is de verliezer”, aldus Cambuur-directeur Ard de Graaf.

Door Sander de Vries



Drie woorden bleven, luttele minuten na afloop van de uitspraak van rechter Zuurmond, hangen bij De Graaf. ,,De KNVB beslist”, aldus de directeur van Cambuur. ,,En dat hebben ze gedaan.”

Natuurlijk, wist De Graaf, gingen Cambuur en De Graafschap op voorhand met een grote achterstand de rechtbank van Utrecht in. ,,Maar we hoopten toch een haakje te vinden in de reglementen van de KNVB. Helaas is dat niet gelukt. Maar ik vind het teleurstellend, zowel voor Cambuur en De Graafschap als voor het voetbal in het algemeen, dat de KNVB heeft beslist op juridische- en niet op sportieve gronden. Misschien zijn wij straks de enige competitie in Europa waar niet wordt gepromoveerd.”

Vermoedelijk gaan beide clubs niet in hoger beroep. De Graaf: ,,Er zijn momenteel niet veel handvatten om verder te gaan. Tegelijkertijd moeten wij wel verder als club, met heel veel uitdagingen en problemen die komend seizoen door de coronacrisis voor ons liggen. We moeten dus doorschakelen, maar gaan wel met de KNVB in gesprek hoe we handen en voeten kunnen geven aan de financiële compensatie. We hebben een aantal keuzes gemaakt met het eredivisieschap in het vooruitzicht.” Cambuur verlengde bijvoorbeeld onlangs de contracten van een aantal sterkhouders.

Ingrijpend

Volledig scherm Eric Gudde (links) en Hans Martijn Ostendorp , directeur De Graafschap. © ANP ,,De rechter hamerde afgelopen vrijdag op het feit dat 25 betaald voetbalclubs niet voor deze uitkomst kozen”, reageerde sportadvocaat Dolf Segaar, die Cambuur en De Graafschap vertegenwoordigt. ,,Dan verwacht je toch dat daar uitvoering aan wordt gegeven. Kennelijk durfde de rechter het niet aan. Hij wijst naar de bevoegdheid van de KNVB, ook al is dit besluit zo ingrijpend. Ja, zei de rechter, een andere keuze was ook mogelijk geweest: een promotie-degradatieregeling die overigens in heel Europa wordt gemaakt. Ik vind het ongelooflijk triest dat je het zo verdient om op sportieve gronden te promoveren, en dat je dat als clubs vervolgens niet voor elkaar krijgt.