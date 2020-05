Cambuur-fans doneren vanuit auto ‘in strijd voor rechtvaardigheid’

Halverwege het ritje voor de Noord-Tribune van het Cambuur Stadion kregen de supporters een sticker op hun auto geplakt, met daarop de tekst ‘Cambuur komt eraan’. Vandaag en morgen is het stadion van 13.00 tot 19.00 uur open voor fans die hun club financieel willen steunen. Het is alleen toegestaan om in de auto te komen, waar maximaal twee mensen in mogen zitten. ,,We blijven strijden met z’n allen voor een rechtvaardige oplossing die recht doet aan de sportieve prestaties van dit seizoen. Hierbij is elke bijdrage meer dan welkom en we zijn enorm dankbaar voor de massale steun die we als club mogen ontvangen,” laat Cambuur op de clubwebsite weten.