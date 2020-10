Cambuur haalt uit op bezoek bij Helmond Sport

Wijnaldum hoopt onder De Boer wél op het middenveld te spelen

19:41 Georginio Wijnaldum hoopt dat hij onder de nieuwe bondscoach Frank de Boer gewoon weer op het middenveld gaat voetballen. In de vorige interland tegen Italië (0-1) in september experimenteerde interim-trainer Dwight Lodeweges met Wijnaldum rechts in de voorhoede.