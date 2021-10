Cambuur hoopt op eerste zege bij Fortuna

Podcast | ‘Ben benieuwd hoe Ten Hag Ajax scherp krijgt voor Heerenveen’

14 oktober Is de voetbalkalender te vol voor de spelers? Wie afgelopen weekend luisterde naar de Belgische doelman Thibaur Courtois zou zeggen van wel. Maar is zijn kritiek terecht? presentator Etienne Verhoeff bespreekt het onderwerpen in de nieuwe AD Voetbalpodcast met verslaggever Mikos Gouka.