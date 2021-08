Cambuur hoopt tegen FC Twente op eerste punt(en)

VOORBESCHOUWING GA Eagles trapt belangrij­ke trilogie in eredivisie af tegen Sparta, Deijl twijfelge­val: ‘We zijn verder dan ik had verwacht’

27 augustus Go Ahead Eagles staat aan het begin van een belangrijke serie van drie wedstrijden in de eredivisie. Na een aanloop zonder druk tegen Feyenoord en Heerenveen, staat het elftal van trainer Kees van Wonderen zaterdagavond tegenover Sparta. In de thuisbeurt moeten de eerste punten worden binnen gehengeld door GA Eagles.