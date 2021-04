Cambuur is officieel kampioen, De Graafschap pakt in slotminuut nog belangrijk punt tegen Almere City

De selectie van Cambuur kreeg de kampioensschaal na de wedstrijd in het AFAS Stadion in Alkmaar uitgereikt door KNVB-directeur Eric Gudde, die niet bepaald geliefd is in Leeuwarden nadat de KNVB vorig jaar besloot om Cambuur en De Graafschap niet te laten promoveren. Dit seizoen pakte Cambuur de draad weer knap op. Na 35 duels staat Cambuur op 27 zeges, 4 gelijke spelen en 4 nederlagen. Het doelsaldo van 104-33 is al net zo indrukwekkend. Vanavond stond Cambuur bij rust al met 0-4 voor door goals van Peer Koopmeiners (eigen goal), Robert Mühren, Issa Kallon en Erik Schouten. Het was voor Mühren al zijn 35ste treffer van dit seizoen. Hij heeft nog drie wedstrijden (tegen De Graafschap, FC Dordrecht en NAC) om het Eerste Divisie-record van Joop Schuman (44 goals namens Heracles in 1961/1962). Met goals in de 54ste en 57ste minuut leek Yusuf Barasi het nog even spannend te maken, maar verder dan die twee goals kwam Jong AZ niet in de tweede helft. Bij Cambuur waren de gedachten duidelijk al bij het kampioensfeest. Dat zal dit weekend gaan gebeuren met helikopters over Leeuwarden.