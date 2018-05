Cambuur lokt doelman weg bij concurrent, Semak volgt Mancini op

Het seizoen 2017-2018 zit erop. Het WK komt eraan, maar de voetbalwereld kijkt al volop naar het nieuwe seizoen. In onze TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Cambuur presenteert nieuwe doelman

SC Cambuur heeft vanmiddag Xavier Mous vastgelegd als nieuwe doelman. De 22-jarige Haarlemmer komt van FC Oss, dat hem in 2016 overnam van Ajax.

SC Cambuur on Twitter 🙌 TRANSFER | Volgend seizoen staat er een nieuw gezicht onder de lat bij SC #Cambuur. Xavier Mous komt onze mooie club voor 2 seizoenen versterken. Welkom en veel succes Xavier!

Semak volgt Mancini op bij Zenit

Sergei Semak gaat bij Zenit Sint-Petersburg als hoofdtrainer aan de slag. De voormalig Russisch international volgt bij de voetbalclub Roberto Mancini op. De Italiaan vertrok onlangs om in eigen land de nationale ploeg onder zijn hoede te nemen. De 42-jarige Semak speelde zelf van 2009 tot 2012 voor Zenit, waarmee hij in zijn laatste seizoen de nationale titel behaalde. De oud-middenvelder was afgelopen seizoen hoofdcoach van FK Oefa, dat in de Russische competitie als zesde eindigde. Zenit Sint-Petersburg deed het iets beter en werd vijfde. Bij het Europees kampioenschap van 2008 was Semak aanvoerder van de Russische ploeg, die onder leiding van bondscoach Guus Hiddink in de kwartfinales het Nederlands elftal uitschakelde.

Zeegelaar lonkt weer naar Ajax

Marvin Zeegelaar heeft in een interview met de Watford Observer gezegd een terugkeer naar Ajax niet uit te sluiten. De 27-jarige linksback vertrok in 2011 uit Amsterdam met vier optredens in Ajax 1 in zijn bagage naar Excelsior, en belandde vervolgens via onder meer Espanyol en Sporting Clube de Lissabon in de Premier League bij Watford. Nu lonkt Zeegelaar weer naar een terugkeer naar Amsterdam. ,,Waarom niet? Het is de club uit mijn geboorteplaats, ik ken de club en natuurlijk hou ik van de club'. Ik sluit niets uit.''

Alessandro Schiavone on Twitter EXCLUSIVE INTERVIEW: Former Ajax Amsterdam star Marvin Zeegelaar on a potential return to #Ajax : 👇 #ajaxamsterdam #ajax #afcajax #amsterdam #watford #eredivisie #holland #netherlands #zeegelaar #fcwatford @AFCAjax_EN @AjaxFancare @AjaxFoundation @AFCAjax @EredivisieEN @KNVB https://t.co/NM9vmJFwzI

Club Brugge haalt oud-Ajacied

Club Brugge KV on Twitter 📝 PRINCIEPSAKKOORD 📝 Club en @kvmechelen bereikten een overeenkomst over Mats Rits! #WelkomMats https://t.co/FXpjIqo9LV Club Brugge en KV Mechelen hebben een akkoord over de transfer van Mats Rits. De 24-jarige middenvelder tekent een contract van vier jaar bij de Belgische landskampioen. Rits stond bovenaan het verlanglijstje van Club Brugge. Hij is gehaald als back-up voor Vormer en Vanaken. Met de transfer zou een bedrag van twee miljoen euro zijn gemoeid.



Rits maakte in oktober 2009 op 16-jarige leeftijd zijn debuut in de Jupiler Pro League bij Beerschot. Ajax plukte hem in de zomer van 2011 weg, maar in Amsterdam kon Rits nooit zijn stempel drukken. Hij was voornamelijk actief bij Jong Ajax en keerde in januari 2013 terug naar België, naar Mechelen.

Danny Holla weg bij FC Twente

Volledig scherm Dany Holla. © ANP Pro Shots Danny Holla vertrekt bij FC Twente. De verdedigende middenvelder heeft om ontbinding van zijn contract gevraagd. Holla had in zijn contract staan dat hij bij een eventuele degradatie fors terug moet in salaris. Daar stond wel tegenover dat hij dan transfervrij de club kon verlaten, ondanks een verbintenis die nog 2 jaar doorloopt. Van die mogelijkheid maakt hij nu gebruik.



Holla kwam vorig seizoen voor niets over van PEC Zwolle. Ondanks dat hij nog een tijdje de aanvoerdersband droeg, kon hij als routinier ook geen stempel op Twente drukken. Holla werd regelmatig geplaagd door blessure. Zijn belangrijkste wapenfeit was zijn winnende vrije trap in de derby in Enschede tegen Heracles. Holla wordt in verband gebracht met zijn oude werkgever FC Groningen.

Ødegaard wil verhuurd worden

Volledig scherm Martin Odegaard. © ANP Pro Shots Martin Ødegaard wil komend seizoen verhuurd worden aan een Spaanse club. Het Noorse wonderkind van Real Madrid vertelt dat vandaag in een interview met het Noorse persbureau NTB. De afgelopen anderhalf jaar werd Ødegaard (19) door Real Madrid gestald bij sc Heerenveen. Een terugkeer naar Friesland zit er niet in, benadrukt de international. Het hoofdstuk Heerenveen is definitief afgesloten.



,,Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar als er niets gebeurt, zal ik het voorseizoen doen bij Madrid. Het is belangrijk dat ik ergens kan spelen. Een verhuur aan een Spaanse club zou een prima optie zijn. Op dit moment weet ik nog niets'', aldus Ødegaard, die dit seizoen 24 competitieduels voor Heerenveen speelde waarin hij tweemaal scoorde.

Guidetti tekent tot 2022 bij Alavés

Volledig scherm John Guidetti. © REUTERS John Guidetti blijft bij Deportivo Alavés voetballen. De Zweedse spits speelde het afgelopen jaar al op huurbasis voor de Spaanse club, die hem nu definitief overneemt van Celta de Vigo. In zeventien competitiewedstrijden in La Liga maakte Guidetti drie doelpunten. Alavés klom vanuit de degradatiezone naar de veertiende plaats in de eindrangschikking. De Zweed wilde weer veel aan spelen toekomen om zijn plek in de WK-selectie veilig te stellen en verhuisde daarom in de winter van Celta naar de Baskische club. De twintigvoudig international (één doelpunt) hoorde onlangs dat hij mee mag naar Rusland. Guidetti ondertekende een contract tot medio 2022 bij Alavés.

Raiola: Balotelli staat open voor terugkeer naar Napoli

Volledig scherm Mario Balotelli. © Getty Images De Mirror meldt dat Mario Balotelli open staat voor een terugkeer naar Napoli. Althans dat zijn de woorden van zijn zaakwaarnemer Mino Raiola. ,, Napoli-voorzitter Arelio De Laurentiis en de nieuwe trainer Ancelotti moeten beslissen of zij het team willen versterken of niet'', aldus Riaolo. Balotelli was dit seizoen op dreef in Frankrijk. De Italiaan maakte in totaal 43 doelpunten voor zijn club Nice.

Napoli ziet in Rui Patricio ideale vervanger van Reina

Volledig scherm Doelman Rui Patricio. © Getty Images Als de geruchten kloppen verhuist Rui Patricio in de zomer naar Italië. Sporting Lissabon heeft volgens de Mirror bevestigd dat de onderhandelingen met Napoli zijn begonnen. Patricio moet bij Napoli de naar AC Milan vertrokken Pepe Reina vervangen.

FC Groningen contracteert spits Dallinga

Volledig scherm Thijs Dallinga. © PRO SHOTS FC Groningen heeft Thijs Dallinga van FC Emmen aangetrokken. De 17-jarige spits tekent een overeenkomst voor drie seizoenen. Hij sluit aan Jong FC Groningen. Dallinga maakte afgelopen seizoen acht keer zijn opwachting in de hoofdmacht van de kersverse promovendus. De geboren Groninger maakte begin april tegen Telstar zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal.



De nieuwe hoofdtrainer Danny Buijs neemt aanvaller Ahmad Mendes Moreira van Kozakken Boys mee naar Groningen. De noorderlingen willen ook graag de Colombiaanse spits Mateo Cassierra op huurbasis overnemen van Ajax. Lars Veldwijk, de huidige nummer 9 van Groningen, moet vertrekken.

Willem II licht optie Calcan niet

Volledig scherm Andreias Calcan (rechts) als speler van Willem II in actie tegen Mattias Johansson van AZ. © Proshots Andreias Calcan vertrekt bij Willem II. De Tilburgse club heeft besloten om de optie om diens contract met een jaar te verlengen niet te lichten. De 24-jarige Roemeense vleugelspeler werd het afgelopen seizoen verhuurd aan FC Dordrecht, dat mede door Calcan de tweede ronde van de play-offs om promotie haalde.

Vitesse en FC Groningen azen op Noorse doelman

Volledig scherm Sergio Padt voorkomt een treffer van Roda JC. © ANP Pro Shots Vitesse en FC Groningen zouden volgens de Deense krant BT Sport interesse hebben in de Noorse doelman Sten Grytebust van het Deense Odense. Bij Vitesse is er onzekerheid over Pasveer,die afgelopen seizoen diverse malen in de fout ging en zijn basisplaats kwijt raakte aan Jeroen Houwen. Bij FC Groningen wordt er getrokken aan Oranje-international Sergio Padt.

Plan B voor Barcelona

Barcelona wil Antoine Griezmann deze zomer halen, maar mocht de transfer van de sterspeler van Atlético Madrid, die een afkoopsom van 100 miljoen in zijn contract heeft staat, afkesten, dan heeft de landskampioen van Spanje een plan B in gedachten. En dat is Christian Eriksen, de creatieve middenvelder van Tottenham Hotspur.

Noticias Barça 🏆🏆 on Twitter ERIKSEN PLAN B Portada @sport | Martes 29 de Mayo.

PSV wil Engels jeugdinternational

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie PSV trekt deze week de Britse jeugdinternational Noni Madueke (16) aan, als de laatste plooien worden gladgestreken. Madueke is een middenvelder die bij Tottenham Hotspur transfervrij is. Ondanks Engelse interesse wil hij de stap naar Nederland maken. Er ligt een driejarig contract klaar voor hem. Deze week komt Madueke naar Nederland om alle plooien glad te strijken en is er ook een medische keuring voor hem ingepland. Het talent kan voor drie jaar tekenen en wordt door PSV al geruime tijd begeerd. Eerder dit jaar was hij ook al eens op bezoek en PSV volgt hem al geruime tijd.

AS Roma wil behalve Kluivert ook Ziyech

Ajacied Hakim Ziyech kan zijn loopbaan vervolgen bij AS Roma. De Italiaanse topclub heeft concrete interesse in de 25-jarige middenvelder, zo meldt Voetbal International. Ziyech, die bij Ajax nog een doorlopend contract heeft tot medio 2021, wil deze zomer vertrekken uit Amsterdam. Ziyech beslist na het WK waar Marokko het opneemt in de groepsfase tegen Portugal, Spanje en Iran. Roma heeft ook belangstelling voor ploeggenoot Justin Kluivert.