Cambuur moet op zoek naar nieuwe assistent-trainer: Pascal Bosschaart kondigt vertrek aan

Zo verliep het leven van PS­V-pers­chef Thijs Slegers, die na al zijn primeurs een boodschap voor de eeuwigheid achterlaat

De maandag overleden PSV-perschef Thijs Slegers (46) veroverde in bijna twintig jaar als journalist een plek op de eerste rang in het topvoetbal en reeg als nieuwsjager de successen aaneen. Hij stapte in 2015 over naar PSV, waar de laatste periode van zijn leven vol fysieke ongemakken verliep. Desondanks wist de bakkerszoon uit Heeze nog iets unieks te bereiken en is hij gestorven met een indrukwekkende erfenis.