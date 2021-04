Cambuur nadert eredivisie na monsterscore tegen Excelsior

Podcast | ‘Voor Erik ten Hag is de eredivisie een proeftuin geworden’

11:00 In de paaseditie van de Voetbalpodcast praten Johan Inan, Sjoerd Mossou en Maarten Wijffels onder leiding van Etienne Verhoeff over het voetbal dit weekend. Dit zijn de onderwerpen: • FC Emmen lijkt hard op weg naar een nieuw eredivisieseizoen • Berghuis is weer de man die Feyenoord de weg wijst • Hoe houdt Ajax zich zonder Blind tegen AS Roma? • Nederlandse middenvelders zijn gewild in Italië • De reactie van Mo Ihattaren na zijn goal tegen Heracles Almelo.