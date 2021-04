Cambuur nu ook officieel zeker van eredivisie na verlies Almere bij Eagles

wedstrijdverslag GA Eagles blaast strijd om plek drie nieuw leven in met zege op Almere City

21:59 Met een even verdiende als ruime zege op Almere City nam Go Ahead Eagles zaterdag revanche voor het verlies tegen De Graafschap. De 3-0 in Deventer maakt dat de ploeg van Kees van Wonderen nog volop meedoet voor plek drie in de Keuken Kampioen Divisie. En Jay Gorter vierde een eigen feestje.