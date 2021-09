Cambuur rekent genadeloos af met concurrent Eagles

Cambuur laat voorlopig zien dat het een aanwinst is voor de eredivisie. Na de overtuigende zege op FC Twente (2-0) voor de interlandbreak rekende de ploeg van Henk de Jong zaterdag in eigen huis af met concurrent Go Ahead Eagles: 5-2.

Echt gerust waren ze er vooraf niet op in Leeuwarden. Cambuur werd afgelopen seizoen weliswaar met overmacht kampioen van de Keuken Kampioen Divisie, maar pakte tegen Go Ahead maar een schamel puntje. Cambuur slaagde er in beide duels zelfs niet in om te scoren tegen de stugge ploeg van Kees van Wonderen, die als nummer twee eveneens rechtstreekse promotie afdwong.

Volledig scherm Marco Tol kopt de 3-1 binnen. © Pro Shots / Erik Pasman

Dat ging zaterdag een stuk eenvoudiger. Amper twaalf minuten hadden de Leeuwarders nodig om het duel volledig op zijn kop te zetten. Na de 0-1 van Luuk Brouwers sloeg Tom Boere - de man die topscorer Robert Mühren moet doen vergeten – vlak voor en vlak na rust toe. Daarna ging het snel, want ook Marco Tol en Jamie Jacobs scoorden aan het begin van de tweede helft.

En daarmee was het feest voor de Cambuur-aanhang nog niet voorbij. De Hongaarse invaller Tamás Kiss maakte er een kwartier voor tijd 5-1 van. Hij maakte zijn eerste eredivisiegoal. Dat deed de Spanjaard Inigo Cordoba even later ook namens Go Ahead, die de eindstand op 5-2 bepaalde. Bijna maakte hij ook nog zijn tweede, want vlak voor tijd schoot hij nog op de binnenkant van de paal.

Cambuur evenaarde met de zege een record. Het was na de 5-0 tegen Dordrecht’90 in 1993 de tweede keer in de clubhistorie dat de Leeuwarders in de eredivisie vijf keer tot scoren kwamen.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.