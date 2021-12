Cambuur steekt Henk de Jong hart onder de riem met zege op zwalkend Willem II

Door Dolf van Aert Het was een bericht dat de voetballerij deze week flink deed schrikken: de aimabele De Jong is voorlopig uit de running vanwege een cyste in zijn hoofd. Om hun geliefde coach een hart onder de riem te steken, droegen de Cambuur-spelers bij het betreden van het veld speciale shirts met daarop de tekst ‘In Henk we trust’.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Tilburgers hadden voor rust geluk dat keeper Timon Wellenreuther de enige was die zijn niveau haalde. De Duitser redde op schoten van Cambuur-spits Roberts Uldrikis en een (onbedoelde) poging van zijn eigen verdediger Nikos Michelis, die hem bijna verraste met een dramatische terugspeelbal. Direct na de pauze had Wellenreuther geen antwoord op de derde knal van Uldrikis, die na balverlies van Mats Köhlert koeltjes afrondde: 0-1.

Via Godfried Romeratoe werd het vlak voor tijd nog wel 1-2, maar de spanning kwam nooit echt terug. Wellenreuther, die Willem II juist lang op de been hield, leverde de bal niet veel later namelijk in bij Mitchel Paulissen, die van grote afstand de bal in het lege doel legde en de eindstand op 1-3 bepaalde. De Tilburgers hebben nu negen competitieduels op rij niet meer gewonnen, de laatste zes gingen allemaal verloren. De zorgen voor trainer Fred Grim worden groter en groter.