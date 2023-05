Cambuur verlaat plek 18 tijdens perfect ‘laatste rondje’ eredivisie tegen RKC Waalwijk

Ver in blessuretijd van de eerste helft maakte Cambuur in enkele minuten tijd twee doelpunten achter elkaar. Roberts Uldrikis opende de score, door van dichtbij een voorzet van ver van aanvoerder Alex Bangura in te tikken. Dat was in de 5e minuut van de extra speeltijd. Vervolgens kwam nummer 2 er meteen achteraan. RKC Waalwijk verspeelde meteen na de aftrap de bal en David Sambissa rondde af na een snel door de thuisclub opgezette aanval.