Cambuur vierde in eredivisie na zwaarbevochten overwinning in Nijmegen

‘Ajax mag niet te ver uitlopen’

Trainer Henk de Jong van het verrassende SC Cambuur sloot in de Friese euforie zijn ogen niet voor de realiteit. ,,We hadden na een kwartier ook met 3-0 achter kunnen staan tegen NEC”, concludeerde hij nuchter na de vierde competitiezege op rij (2-3, ruststand 2-1). ,,Ik moest de spelers tijdens de rust echt even op hun flikker geven. Normaal gaat het over tactische dingen, maar nu werd het tijd om met z’n allen gas te geven. We moesten echt veel fanatieker spelen. En daardoor konden we het nog omdraaien. Het was een zege puur op karakter.”

De Jong besefte dat hij met Cambuur een beetje geschiedenis had geschreven in Nijmegen. Nog nooit stond Cambuur na veertien duels of meer in de eredivisie hoger dan de zesde plek. ,,Het was nodig dat we hier wonnen, want Ajax mag niet te ver uitlopen natuurlijk”, grapte de succescoach bij ESPN. ,,Alleen moeten we nog wat werken aan ons doelsaldo. Maar zonder gekheid, we moeten gewoon rustig blijven en van wedstrijd naar wedstrijd leven. We zijn goed op weg en moeten nog 10 punten halen, dan gaan we pas in de polonaise”, doelde hij op de 34 punten die volgens hem minimaal nodig zijn om de kostbare plek in de eredivisie te behouden.