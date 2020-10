Captain Malen trots op PSV: 'Goed om te zien dat we voor elkaar vechten’

,,Ik ben echt enorm blij dat we op deze manier winnen’’, aldus de matchwinner voor de camera van RTL 7. ,,Het is goed om te zien dat we voor elkaar vechten, ook als het niet lekker liep.’’ Zoals de Eindhovenaren de laatste jaren al vaak deden, werd er opnieuw in blessuretijd gescoord. ,,Dat is echt een kracht van ons’’

Ook voor Jordan Teze was het een bijzondere wedstrijd. Lange tijd was het hoogst onzeker of de 21-jarige centrumverdediger in actie mocht komen, omdat de Cypriotische regering geen mensen toelaat die eerder in de maand positief testten op de aanwezigheid van het coronavirus. Vanochtend stapte hij pas in het vliegtuig. ,,Gisteren dacht ik: ik stap gewoon het vliegtuig in. Maar toen ik eenmaal zat, kreeg ik te horen dat ik uit moest stappen.’’