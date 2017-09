Captain Padt breekt lans voor bekritiseerde Faber

Van der Gaag blij met Van Duinen: Maar hij is niet de verlosser

16:29 Mike van Duinen keert mogelijk zondag alweer terug in de basis, in Excelsiors uitduel bij AZ. De spits, die door een cyste in zijn knie maanden niet kon spelen, liet afgelopen week in invalbeurten tegen SC Heerenveen (competitie en beker, twee keer een 1-2 nederlaag) al zien voor extra dreiging te zorgen.