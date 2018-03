Captain Van Dijk wil aanvallende verbetering zien van Oranje

De basisspeler van Liverpool was het eens met Ruud Gullit. De oud-international sprak na het duel in de Arena als tv-analist bij Veronica van een 'pover' optreden van het Nederlands elftal. ,,Ja, aan de bal zeker'', beaamde Van Dijk. ,,We moeten meer brengen. Vooral aanvallend en in balbezit moet het beter. Daar moeten we aan werken.''