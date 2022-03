Carlos Vinícius wreef over de benen van Ruud van Nistelrooy: ‘Ik wil zo zijn doelpunten overnemen’

Door Rik Elfrink



Spitsen zijn vaak spelers vol bewijsdrang, verslaafd aan dat heerlijke gevoel na het maken van een goal. Een numme 9 die niet altijd in de basis staat, is doorgaans een van de eersten die klaagt over zijn trainer. Zo niet Carlos Vinícius. ,,Roger Schmidt? Hij is in alles top”, zegt de Braziliaan die afgelopen augustus naar PSV kwam. ,,Tactisch, technisch en ook als mens kan ik me nauwelijks een betere trainer wensen. Hij is buitengewoon begaan met zijn spelers en kan wedstrijden lezen. Ja, PSV heeft echt een topcoach.”