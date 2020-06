CAS behandelt zaak Ajax tegen UEFA op 1 juli

Ajax had een voorwaardelijke straf van het thuis moeten laten van fans staan, maar die straf werd na het uitduel met Valencia (0-3) in de Champions League omgezet in een onvoorwaardelijke straf. Het bezoekersvak van Ajax bleef daardoor in de groepswedstrijd tegen Chelsea (4-4) leeg. Daarbovenop kwam de UEFA opnieuw met een voorwaardelijke straf van één wedstrijd zonder uitsupporters bij nieuwe wanordelijkheden, met een looptijd van een jaar. Ook kreeg Ajax twee geldboetes.

,,Over onze aanhang wordt veel gezegd en geschreven. De straf die we als club van de UEFA hebben gekregen na de wedstrijd in Valencia vind ik heel onverdiend en teleurstellend”, schreef algemeen directeur Edwin van der Sar destijds in zijn column in De Telegraaf. “In het stadion heerste een prima sfeer en voor onze supporters in Spanje had ik alleen maar complimenten. Er is één relletje buiten het stadion geweest. Dat had niets met onze officiële supporters te maken.”