Castelen doet oude liefde pijn en geniet ervan

,,Een mooie dag voor mij en voor de club'', zei Castelen bij FOX Sports. ,,Thuis drie punten pakken tegen Feyenoord is hartstikke mooi. De wedstrijd ging op en neer, met de betere kansen voor ons. Het kwartje viel ook onze kant op. Dat ik de penalty versier, is heerlijk. Als liefhebber geniet ik ervan hier te spelen.''



VVV luisterde met de winst op de regerend kampioen het 115-jarig jubileumfeest op. ,,Ik ben heel trots op de mannen'', zei trainer Maurice Steijn, die met zijn ploeg eerder dit seizoen al een punt pakte in De Kuip (1-1). ,,Dat was één van de weinige punten die we dit seizoen gestolen hebben. Deze zege was echt heel mooi. We hebben ons goed kunnen verweren.''