Cerny grote man bij Twente na gemakkelijke zege op Emmen

FC Twente had in de eerste helft geen kind aan FC Emmen. Jayden Oosterwolde vond na een geweldige actie met zijn voorzet Vaclav Cerny, die goed binnen tikte. Queensy menig verdubbelde de voorsprong na een knappe uithaal van 23 meter. Via de onderkant van de lat was keeper Dennis Telgenkamp van Emmen kansloos. Ook bij de derde goal kon de sluitpost toekijken. Na opnieuw een goede voorzet van Oosterwolde maakte Jesse Bosch zijn eerste doelpunt van het seizoen.

In de tweede helft begon FC Emmen goed. Het kwam, na een fout van Joel Drommel, op 1-3 na opnieuw een doelpunt van Miguel Araujo. Het was alweer het vierde doelpunt in zijn laatste zes wedstrijden voor de Peruaan, waardoor hij de meest scorende verdediger in de eredivisie is (vier goals). Emmen kon de voorsprong alleen niet lang vasthouden. Vier minuten later schoot Cerny, op aangeven van de ingevallen Danilo, opnieuw raak. De Tsjech is dit seizoen al bij dertien goals betrokken (6 goals, 7 assists) en is nu na Steven Berghuis (16, 10 goals, 6 assists) en zijn ploeggenoot Danilo (16, 11 goals, 5 assists) de meest waardevolle speler in de Eredivisie.