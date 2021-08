‘Champions League-loting kon niet beter voor Ajax’

We hebben een week vol Europees voetbal achter de rug. De grote verliezers: PSV en AZ. AZ werd uitgeschakeld in de Europa League door Celtic. Grote winnaar is Vitesse, dat zich ten koste van Anderlecht plaatste voor de groepsfase van de Conference League, net als Feyenoord. In de nieuwe AD voetbalpodcast bespreken Sjoerd Mossou en Etienne Verhoeff de wedstrijden.

,,Dat alle clubs overzomeren in het Europees voetbal is dertien jaar geleden voor het laatste gebeurd’, zegt Mossou enthousiast. ,,Daar mogen we tevreden over zijn. En Vitesse is de grootste meevaller. Op voorhand had ik dat niet verwacht.”

AZ gaat ook in actie komen in de Conference League, in plaats van de Europa League. ,,AZ krijgt de onvermijdelijke rekening voor de vele transfers gepresenteerd en hebben nu te weinig kwaliteit. De AZ-elftallen van de laatste vier jaar hadden van Celtic gewonnen.”

Toch ziet Mossou het als een kans voor het Nederlands voetbal dat er één deelnemer in de Europa League is (PSV) en drie in de Conference League. ,,Daar kunnen we een hoop punten mee verdienen voor de coëfficiëntenlijst. Nederland staat zevende, achter Portugal en Frankrijk.”

Verder blikken Mossou en Verhoeff terug op de Champions League-loting van Ajax en vooruit op het eredivisieweekend, met onder meer FC Utrecht-Feyenoord (,,Die nederlaag tegen Elfsborg komt op het juiste moment voor Slot”). En hoe herpakt PSV zich?

