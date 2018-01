Chantal de Ridder gaat na zwangerschap door als prof

Van 't Schip blij met spel PEC Zwolle tegen 'gefrustreerde' Duitsers

19:55 John van 't Schip was tevreden met het resultaat en het spel in de 5-1 oefenzege van PEC Zwolle op SportFreunde Lotte vrijdagmiddag. Minder blij was de coach met de onbesuisde tegenstander uit de 3. Bundesliga in Duitsland. ,,Het leek wel of ze er aan het eind alleen op uit waren om ons te schoppen."