Chaos bij ADO is compleet: in het heetst van de overnamestrijd wijst iedereen nu naar elkaar

Samenvatting Danjuma na ‘spectacu­lai­re invalbeurt’: ‘Het is een bizarre tijd voor mij’

12 oktober Arnaut Danjuma liet er geen gras over groeien toen hij tegen Gibraltar en half uur voor tijd als vervanger van Frenkie de Jong in het veld kwam bij Oranje. De aanvaller van Villarreal, die bij de selectie werd gehaald na het wegvallen van de geblesseerde Cody Gakpo, tekende een kwartier later al voor de 5-0 en hoorde bondscoach Louis van Gaal achteraf spreken van een spectaculaire invalbeurt.