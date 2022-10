Chaos op tribunes en ontruimd uitvak bij Willem II - FC Den Bosch: ‘Moeten gewoon stoppen met uitpubliek’

Met videoFC Den Bosch heeft in de Keuken Kampioen Divisie de Brabantse derby tegen Willem II met 2-1 gewonnen. Het duel in Tilburg lag bijna 1,5 uur stil vanwege ongeregeldheden in het Koning Willem II-stadion. Scheidsrechter Martin Pérez stuurde de spelers na ruim een kwartier spelen naar binnen, nadat vuurwerk op het veld was gegooid.

Daarvoor was het ook al onrustig in en om het stadion. Den Bosch kwam al in de eerste minuut van de wedstrijd op voorsprong via Faris Hammouti en vierde dat in de hoek van het veld, voor het uitvak. Vanuit de vakken met Willem II-fans werden plastic bekers bier richting de feestende spelers gegooid. Eén beker belandde op het hoofd van Danny Verbeek.

Pérez staakte de wedstrijd in de 18de minuut, nadat vuurwerk in de buurt van Willem II-doelman Kostas Lamprou op het veld was gegooid. Op last van de autoriteiten werd het uitvak met daarin de fans van FC Den Bosch ontruimd.

Toen de rust was teruggekeerd, kon de wedstrijd verder gaan. Kort voor rust werd verdediger Wessel Dammers van Willem II met rood van het veld gestuurd. Dammers verspeelde de bal en haalde daarna een doorgebroken speler van Den Bosch onderuit. Aan het begin van de tweede helft verdubbelde Hammouti met zijn tweede treffer de score. De tien van Willem II kwamen terug in de wedstrijd via een doelpunt van Jesse Bosch, maar de gelijkmaker bleef uit.

De supporters van Den Bosch zorgen de laatste jaren regelmatig voor flinke problemen en enkele supporters hadden afgelopen week al aangekondigd ook in Tilburg voor onrust te gaan zorgen. Dat maakten ze dus waar, maar van de wedstrijd zelfs konden ze niet meer genieten. Kan FC Den Bosch nog wel fans meenemen naar uitwedstrijden? ,,Ik denk het eigenlijk niet”, zei veiligheidsmanager Willem Heeren namens Willem II. ,,De boel vernielen, vuurtjes stoken...”

Technisch manager Jan Gösgens van FC Den Bosch is dezelfde mening toegedaan. ,,Dit moeten we niet meer willen. En het gaat niet alleen bij ons mis. Het gebeurt bij heel veel andere clubs. We moeten gewoon stoppen met uitpubliek.” Heeren is het roerend met hem eens. ,,Dat advies heb ik ook al meermaals aan de KNVB gegeven. Maar die wilde er nog niet aan. Toch denk ik niet dat een besluit daarover nog heel lang op zich zal laten wachten.”

