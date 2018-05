Chelsea stopt gesprekken met Courtois, PSV verhuurt Paal aan Zwolle

Het seizoen 2017-2018 zit erop. Het WK komt eraan, maar de voetbalwereld kijkt al volop naar het nieuwe seizoen. In onze TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Marcano van Porto naar Roma

AS Roma heeft de transfervrije Ivan Marcano voor drie jaar vastgelegd. De 30-jarige Spaanse verdediger kwam de afgelopen vier seizoenen uit voor FC Porto. Hij begon zijn loopbaan bij Racing Santander en kwam daarna uit voor Villarreal, Getafe, Olympiakos en Roebin Kazan. Roma legde eerder Ante Coric van Dinamo Zagreb vast.

Chelsea staakt onderhandelingen met Courtois

Volledig scherm Thibaut Courtois © Getty Images Thibaut Courtois lijkt op weg naar de uitgang bij Chelsea. De Londense club heeft de onderhandelingen met de Belgische keeper voorlopig stopgezet, meldt Sky Sports. Courtois heeft nog een contract tot medio 2019, maar maakt geen haast om dat te verlengen. De 26-jarige keeper gaf eerder al aan een vertrek niet uit te sluiten en 'geen idee te hebben' waar hij na het WK onder de lat zal staan.



Chelsea zou het vizier inmiddels hebben gericht op de Braziliaan Alisson. De doelman heeft een uitstekend seizoen achter de rug bij AS Roma en staat ook in de belangstelling van Liverpool en Real Madrid.

Thorgan Hazard op weg naar Valencia

Thorgan Hazard, de jongere broer van Chelsea-ster Eden, geniet volgens AS nogal wat interesse uit Spanje. De Spaanse krant weet dat vader Hazard in Valencia aan tafel heeft gezeten met het clubbestuur. Gisteren was hij samen met spelersmakelaar Christophe Henrotay en een Spaanse tussenpersoon te gast bij de club. Hazard wordt genoemd als kandidaat vervanger voor de Portugees Gonçalo Guedes die na het WK mogelijk vertrekt.

Ook Atlético Madrid en Sevilla zouden interesse hebben. Borussia Mönchengladbach wil naar verluidt 30 miljoen euro, de Spaanse kranten houden het op een marktwaarde van 15 à 20 miljoen euro.

Twente verrast met transfer Brama

FC Twente maakt na de degradatie uit de eredivisie de ambities voor volgend seizoen meteen duidelijk. De Tukkers hebben Wout Brama overgehaald om terug te keren op het oude nest. De 31-jarige middenvelder tekent voor twee jaar met een optie voor nog een seizoen. Lees hier meer.

Pochettino op weg naar Real

Mauricio Pochettino heeft dan wel een contract tot medio 2023 bij Tottenham Hotspur, maar volgens de Madrileense sportkrant Marca zou hij echter een Real-clausule hebben laten opnemen in zijn contract. De Argentijn leidde Tottenham Hotspur drie jaar op een rij naar CL-voetbal. Pakte echter bij Espanyol, Southampton en Spurs nog geen tastbare prijs. Is wel Spaans sprekend.

Volledig scherm © Photo News

Leegloop bij Bayern

Volledig scherm Niko Kovac © EPA Vijf belangrijke spelers lijken Bayern München deze zomer te verlaten. Robert Lewandowski wilde al verder kijken, maar de Duitse club heeft ook Arturo Vidal, Juan Bernat, Thiago en Jérôme Boateng op de verkooplijst gezet, zo meldt Bild. De nieuwe trainer Niko Kovac haalt de bezem door de selectie en heeft bij de clubleiding aangegeven met een kleinere kern te willen werken. Deze spelers lijken daar voorlopig de dupe van te worden.

Kenneth Paal verhuist van PSV naar PEC

Kenneth Paal verhuist komend seizoen op huurbasis van PSV naar PEC Zwolle. Partijen zijn het eens geworden over een tijdelijk overgang voor een jaar en als het papierwerk klaar is, is de tijdelijke transfer een feit.

Paal (20) was afgelopen seizoen reserve-linksback bij PSV. Hij wist kortstondig een basisplek af te dwingen.

Volledig scherm © ANP Pro Shots Paal maakte bij Jong PSV in de zomer van 2014 zijn debuut in het betaald voetbal. Destijds was hij nog aanvallende middenvelder, maar hij was ook als buitenspeler actief. Onder Cocu dwong hij een rol als linksback af. De trainer van PSV zag een vorm van onverzettelijkheid bij Paal, die in het net afgelopen seizoen in een paar wedstrijden Joshua Brenet op de reservebank hield.

Karius krijgt aanbieding

De grote schlemiel van de finale van de Champions League, Loris Karius, hoeft niet te wanhopen na zijn blunders. Rimini, uitkomend in de Serie C, heeft interesse in de doelman van Liverpool.

,,We maken allemaal moeilijke momenten mee. Helaas voor hem ging hij in de fout voor miljoenen mensen. Ik zou hem graag willen helpen", zegt Giorgio Grassi, de voorzitter van Rimini, in een open brief.

Volledig scherm © REUTERS ,,Hij moet een voorbeeld worden voor de mensen in het voetbal die opstaan en weer doorgaan." De voorzitter wil hem dan ook een mooi verjaardagscadeau geven: een jaarcontract bij Rimini. Karius wordt op 22 juni 25 jaar oud.

Lampard maakt debuut als trainer

Frank Lampard begint zijn trainersloopbaan bij Derby County. De 39-jarige Engelsman tekent een contract van drie jaar bij de nummer zes van de Championship. Lees hier meer.

Van der Water van Almere City naar Heracles Almelo

Volledig scherm Rechts: Silvester van der Water © Jasper Ruhe / Pro Shots Silvester van der Water (21) is vanochtend gepresenteerd bij Heracles Almelo. De watervlugge aanvaller tekent voor drie jaar. Van der Water liet zich dit seizoen gelden bij Almere City, waarmee hij op het nippertje promotie naar de eredivisie misliep. Zijn contract liep nog een jaar door, maar dat hij zou vertrekken was allang duidelijk. Behalve Heracles keek ook FC Utrecht met bovengemiddelde interesse naar zijn ontwikkeling. Lees hier meer.

Mahmudov naar Excelsior

Excelsior heeft zich versterkt met Denis Mahmudov. De 28-jarige aanvaller tekent een contract voor twee seizoenen bij de Rotterdamse eredivisionist.

Kramer dicht bij overgang naar Israël

Michiel Kramer vervolgt zijn voetbalcarrière in Israël. De spits staat op het punt een contract voor een jaar te ondertekenen bij Maccabi Haifa, de club van trainer Fred Rutten. Kramer krijgt daarmee zijn gewenste buitenlandse avontuur.

De 29-jarige spits liet in april zijn contract bij Sparta Rotterdam ontbinden, nadat hij voor zeven wedstrijden was geschorst vanwege zijn trap in het gezicht van Alexander Büttner (Vitesse). Kramer zou daardoor tot de zomer al niet meer in actie kunnen komen voor Sparta. De Rotterdamse ploeg degradeerde via de play-offs uit de eredivisie.

Volledig scherm © pro shots De Rotterdammer speelde eerder voor NAC Breda, FC Volendam, ADO Den Haag en Feyenoord. Kramer vertrok begin dit jaar uit De Kuip. De ontevreden reserve had zich bij Feyenoord onmogelijk gemaakt door in de rust van de bekerwedstrijd tegen Heracles Almelo met een broodje kroket in zijn mond het veld op te stappen.

Streppel mogelijke opvolger van Steijn

Volledig scherm Jurgen Streppel. © ANP Pro Shots VVV Venlo heeft gisterenavond gesproken met Jurgen Streppel. Volgens De Limburger melden algemeen directeur Marco Bogers en technisch manager Stan Valckx dat het gesprek vooralsnog niet ging over de opvolging van Maurice Steijn.

FC Barcelona maakt werk van De Jong

Volledig scherm © pro shots In Catalonië wordt met toenemende interesse gekeken naar Frenkie de Jong. De Ajacied staat al langer in de belangstelling van FC Barcelona, maar volgens El Mundo Deportivo zijn de eerste gesprekken tussen de jonge middenvelder en Barcelona al achter de rug. De krant weet zelfs te melden dat De Jong al in Spanje is geweest voor de eerste gesprekken. Marc Overmars meldde eerder dat hij niet van plan is om De Jong te laten gaan.

Wie houdt Wenger van het strand?

Volledig scherm © Getty Images Arsène Wenger is na een dienstverband van 22 jaar bij Arsenal amper de deur uit, maar smeekt op diverse plekken in de media al om een nieuwe werkgever. Een Europees zwaargewicht als het even kan. In The Sun vertelt de 68-jarige Fransman dat hij een nieuwe uitdaging wil. ,,Ik ben niet de man die van het leven gaat genieten op het strand. Ik benijd vrienden die dat wel kunnen."

Real Madrid wil Casemiro niet kwijt