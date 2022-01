Christian Eriksen traint mee bij het Jong Ajax van John Heitinga: ‘Dit voelt als thuiskomen’

Al weken wordt er gespeculeerd over de toekomst van Eriksen. Brentford lijkt de beste papieren te hebben, al verblijft de 29-jarige Deen momenteel dus in Amsterdam. ,,Ik wil zo snel mogelijk op mijn best zijn, zodat ik zo goed mogelijk kan presteren als ik een nieuwe club heb gevonden", aldus Eriksen.

Eriksen werd afgelopen zomer op 12 juni, tijdens de tweede dag van het EK voetbal, getroffen door een hartstilstand. Dat gebeurde kort voor rust in het Parkenstadion in Kopenhagen in de wedstrijd tegen Finland. Inmiddels is Eriksen weer goed hersteld, maar hij liet in december noodgedwongen zijn contract bij de Italiaanse kampioen Internazionale ontbinden. Hij mocht vanwege zijn defibrillator namelijk niet meer in actie komen in de Serie A.