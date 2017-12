'Chucky' helpt PSV de winter door

Het was de reddingsboei waar PSV op hoopte, want de ploeg had het bepaald niet gemakkelijk tegen de Arnhemmers. PSV was weliswaar geïnspireerd en zette overtuigend druk, maar kon geen enorme serie kansen afdwingen. De ploeg kwam na balverlies van Lozano en vooral halfslachtig ingrijpen van Joshua Brenet zelfs op achterstand. Tim Matavz rondde een voorzet van Bryan Linssen af en daarna wist PSV het even niet meer.



Vlak voor rust kopte Daniel Schwaab na een vrije trap van Lozano de 1-1 tegen de touwen. De verdediger gooide zijn lichaam in de strijd en kwam als winnaar uit het duel met de Vitesse-defensie, die hem onvoldoende in het oog hield. Voor PSV een enorme opsteker, omdat de ploeg toch tamelijk vast leek te zitten.



Lozano

Na de hervatting zette PSV wel aan, maar was het aantal kansen opnieuw beperkt. Lozano en Steven Bergwijn, die verdienstelijk speelde, oogden wel gevaarlijk maar kregen Luuk de Jong niet vaak in scoringskans. Uiteindelijk was het Lozano zelf die de beslissing forceerde door vlak voor het strafschopgebied van Vitesse uit te halen.



PSV heeft met de overwinning de 20ste eredivisiezege op rij in het Philips Stadion te pakken en kan op 3 februari (tegen PEC Zwolle) het clubrecord van 21 zeges op rij evenaren. Dat record stamt uit een periode tussen 28 september 1986 en 16 januari 1988, waarin PSV in de competitie thuis geen punt morste. PSV verspeelde nu voor het laatst punten op 5 november 2016 (tegen FC Twente, 1-1) en blijft in ieder geval tot 3 februari 2018 vlekkeloos in eigen huis.