Cillessen over situatie bij Valencia: ‘Het wordt verlengen of vertrekken’

Jasper Cillessen hoeft niet lang na te denken over het antwoord op de vraag wat zijn mooiste redding was tegen België (1-4) vrijdagavond. ,,Ik pak dat schot van Leandro Trossard”, zegt de doelman. ,,Vervolgens geef ik die bal snel aan Frenkie de Jong en even later staat het 0-3. Het scheelt nogal of het 1-2 of 0-3 wordt.”

Eindelijk was de 33-jarige doelman weer eens belangrijk voor Oranje. Cillessen was attent toen Jurriën Timber een Belgisch schot van richting veranderde en dook met een katachtige reflex een inzet van Kevin De Bruyne uit de bovenhoek. ,,Heerlijk om weer in zo’n swingend team te spelen”, zegt Cillessen. ,,Ik heb veel te veel duels gemist.”

Cillessen speelde in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion zijn eerste interland van dit kalenderjaar. In 2021 stond hij alleen tijdens het beslissende duel met Noorwegen om een ticket voor het WK onder de lat. ,,De bondscoach zei toen dat ik hem nog nooit in de steek had gelaten”, weet de geboren Groesbeker nog. ,,Dat was leuk om te horen.”

Op weg naar het WK in Qatar concurreert Cillessen om een basisplaats met Mark Flekken en Tim Krul. Justin Bijlow, pas net hersteld van een voetblessure, ontbreekt nu in de selectie van Oranje. Maar het zou goed kunnen dat de doelman van Feyenoord wel wordt uitgenodigd voor de laatste twee wedstrijden in de Nations League, eind september tegen Polen en België. Cillessen miste vorig jaar het EK omdat de toenmalige bondscoach Frank de Boer hem niet opnam in zijn definitieve selectie na een coronabesmetting waar hij nauwelijks last van had. ,,Daar is genoeg over gezegd en geschreven”, zegt de 62-voudig international. ,,Maar in Qatar wil ik er natuurlijk bij zijn.”

Het is belangrijk voor Cillessen dat hij op weg naar het WK veel gaat keepen. Na de komende drie duels in de Nations League hoopt hij er achter te komen wat ze bij zijn Spaanse club Valencia voor plannen met hem hebben. ,,Er zijn daar een nieuwe voorzitter en trainer gekomen. Mijn contract loopt nog een jaar door. Dus normaal gesproken moet ik die verbintenis verlengen of op zoek gaan naar een andere club”, aldus de doelman, die afgelopen seizoen na een lies- en kuitblessure zijn basisplaats bij de Spaanse club verloor aan de Georgiër Giorgi Mamardashvili.

Cillessen houdt alle opties open, zegt hij vlak voor de training van Oranje. Ook een terugkeer naar Nederland, waar zijn oude club Ajax en PSV nog een doelman zoeken, is voor hem bespreekbaar. ,,Maar ik wil nu niet van mijn zaakwaarnemer weten of er interesse is. Op 14 juni spelen we nog een duel met Oranje, daarna ga ik alles op een rijtje zetten en neem ik een beslissing.”

