Cillessen sluit Benfica niet uit: ‘Maar het liefst naar één van de vijf grote competities’

Als Jasper Cillessen richting het trainingsveld van het luxueuze Cascade Resort van Lagos wandelt, komt er een Portugese cameraploeg in beweging. De verslaggever wil weten of Portugal nog een optie is voor de doelman. ,,Ja hoor", reageert de geboren Nijmegenaar gevat. ,,Een leuk land voor de finale van de Nations League."

Cillessen begrijpt ook wel dat de verslaggever verwijst naar een mogelijke transfer naar Benfica, de club waar hij al weken mee in verband wordt gebracht. Uitsluiten doet hij voorlopig niets. ,,Maar het lijkt me logisch dat ook ik het liefst in een van de grootste vijf competities van Europa speel”, doelt hij op de hoogste divisies van Spanje, Engeland, Duitsland, Italië en Frankrijk.

De dertigjarige doelman wil weer wekelijks gaan spelen, vertelt hij na drie seizoenen en slechts 32 duels, waarvan 24 bekerwedstrijden, met FC Barcelona. De reservebank is Cillessen inmiddels meer dan beu. ,,Ik heb bij Barcelona getekend met het idee om de concurrentie aan te gaan met Marc-André Ter Stegen", zegt hij. ,,Net zoals eerder bij Ajax toen Kenneth Vermeer daar al speelde. Ik ben beter geworden, maar Ter Stegen ook. Hij hoort in mijn ogen bij de beste vijf keepers van de wereld. Of hij beter is dan ik? Ja, hij is atletischer.”

Trainen met topspitsen als Lionel Messi en Luis Suárez was leerzaam en leuk voor Cillessen. ,,Maar je hebt wedstrijden nodig om nog echt beter te worden", meent de doelman. ,,Na de Nations League ga ik op vakantie en dan moet ik alles maar eens op een rijtje gaan zetten. Ik sta natuurlijk nog wel twee jaar onder contract bij Barcelona. In die verbintenis staat ook dat ik 60 miljoen euro moet kosten. Zo'n vaart zal dat waarschijnlijk niet lopen. Maar ze laten me ook niet voor een appel en een ei gaan. Of ik niet bang ben dat ze me sowieso aan mijn contract houden? Ach, ze hebben ook niets aan een chagrijnige doelman."

Bij Barcelona werd zijn rugnummer 13 zelden een geluksgetal. Bij Oranje is hij onder bondscoach Ronald Koeman wel eerste keus. ,,Al zal ook ik het altijd moeten laten zien", beseft de international die donderdag tegen Engeland en volgende week zondag tegen Portugal of Zwitserland zijn 49e en vijftigste interland denkt te spelen.

Ook voor Cillessen heeft de finaleronde van de Nations League nog niet de statuur van een eindronde op een WK of EK. ,,Maar het is wel heel mooi dat we na enkele moeilijke jaren als eerste zijn geëindigd in een poule met Frankrijk en Duitsland. Nu we zo ver zijn gekomen, willen we hier nu ook winnen."