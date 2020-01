Ciss in beeld bij Feyenoord, bod Inter op Eriksen te laag

Sinds 1 januari is de transfermarkt weer open en er zijn genoeg ploegen in Europa die gaten in de defensie moeten dichten of juist een goaltjesdief nodig hebben. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.

Feyenoord informeert naar Ciss

Feyenoord wil deze maand een aanvaller aantrekken. Volgens France Football is de Rotterdamse club daarbij uitgekomen bij Amadou Ciss. De Senegalees is aan zijn tweede seizoen bij Fortuna Sittard bezig. Er zou ook interesse zijn van Dijon, de nummer 16 in de Ligue 1. Ciss heeft nog een contract tot medio 2022 in Sittard.

Volledig scherm Amadou Ciss (links) in duel met ex-Feyenoorder Miquel Nelom. © BSR Agency

Mihajlovic definitief naar Polen

Nemanja Mihajlovic verruilt SC Heerenveen voor het Poolse Arka Gdynia. Beide clubs hebben een akkoord over een transfer van de 23-jarige vleugelaanvaller bereikt. De Serviër maakt per direct de overstap naar de club uit de Poolse eredivisie. Mihajlovic stond in totaal twee en een half jaar onder contract in het Abe Lenstra Stadion.

De Friese club nam Mihajlovic in de zomer van 2017 over van het Servische Partizan Belgrado. De buitenspeler kwam in Friesland tot 29 officiële optredens, waarin hij driemaal trefzeker was. Dit seizoen had de Serviër nog geen wedstrijden in het eerste elftal van Heerenveen gespeeld.

Inter ziet Moses als alternatief

Als het Inter niet lukt om Leonardo Spinazzola van AS Roma te halen, wil het zich versterken met Victor Moses. Dat meldt Sky Italia. De nummer 2 van de Serie A ziet de 29-jarige Nigeriaan van Chelsea als alternatief. Moses wordt momenteel uitgeleend aan Galatasaray, maar Chelsea wil hem terughalen om hem te kunnen verkopen.

Volledig scherm Victor Moses. © EPA

John Guidetti verkast naar Hannover 96

Hannover 96 heeft zich versterkt met John Guidetti. De 27-jarige spits wordt gehuurd van het Spaanse Deportivo Alavés met een optie tot koop. De Zweed speelde dit seizoen pas zes keer voor de Spaanse nummer vijftien en hoopt in bij de Duitse tweedeklasser meer aan spelen toe te komen. Guidetti werd eerder gelinkt aan een overstap naar Feyenoord, waar hij in het seizoen 2011/2012 furore maakte.

FC Twente wil Van der Heijden

Jan-Arie van der Heijden kan Feyenoord verlaten voor FC Twente.

Volledig scherm Jan Arie van der Heijden. © BSR Agency

Gat tussen vraag en aanbod voor Eriksen nog te groot

De onderhandelingen over de transfer van Christian Eriksen gaan door. Inter en Tottenham Hotspur hebben samen gedineerd om te praten over de overgang van de Deense middenvelder, meldt Sky Italia. Inter wil 9 miljoen euro exclusief bonussen betalen, terwijl Spurs rond de 16 miljoen verlangt. Het contract van Eriksen loopt na de zomer af.

Volledig scherm Christian Eriksen. © BSR Agency

PSV laat Pereiro niet meer spelen

Gastón Pereiro wordt tot het einde van de huidige transferperiode niet meer opgesteld bij PSV. Hij kon een transfer maken naar FC Cincinnati, maar net als in de zomer ligt zijn management dwars. Pereiro wil nog niet naar de Verenigde Staten, omdat hij zich daarvoor nog te jong acht. De 24-jarige middenvelder staat ook in belangstelling van Aston Villa.

Volledig scherm Gastón Pereiro. © BSR Agency

Noa Lang naar FC Twente

Noa Lang maakt het seizoen op huurbasis af bij FC Twente. De 20-jarige aanvaller van Ajax hoopt op meer speeltijd in Enschede.

Volledig scherm Noa Lang. © ANP Sport

RKC huurt verdediger van Den Bosch

RKC Waalwijk krijgt in de strijd tegen degradatie uit de eredivisie hulp van de Bulgaarse centrale verdediger Stefan Velkov, die tijdens de tweede seizoenshelft wordt gehuurd van FC Den Bosch. De twee clubs uit Brabant zijn ook een optie tot koop overeengekomen. De 23-jarige Velkov kwam in 2018 naar Den Bosch en speelde 41 duels voor de club uit de eerste divisie. FC Den Bosch nam hem over van Slavia Sofia.

Volledig scherm Stefan Velkov in duel tegen NEC. © BSR Agency

ADO haalt Roemeens talent

ADO Den Haag heeft vijfde aanwinst binnen: ze huren verdedigende middenvelder Tudor Baluta de rest van het seizoen van Brighton & Hove Albion. De Roemeens international kwam in de eerste seizoenshelft geen minuut in actie in de Premier League en hoopt bij ADO meer aan spelen toe te komen. Eerder kwamen ook Sam Stubbs, George Thomas, Laurens De Bock en Mick van Buren al op huurbasis binnen bij de nummer 17 van de eredivisie.

FC Utrecht aast op Warmerdam

FC Groningen lijkt Django Warmerdam te verliezen. De 24-jarige linksback beschikt over een aflopend contract en FC Utrecht wil hem graag in de zomer toevoegen aan de selectie. In de Domstad kan de oud-Ajacied een meerjarig contract tekenen. Warmerdam is bezig aan zijn derde seizoen bij FC Groningen, nadat hij eerder op huurbasis bij PEC Zwolle speelde.

Volledig scherm Django Warmerdam © BSR Agency

Özil blijft in Londen

Volledig scherm Mesut Ozil © BSR Agency Als het aan Mesut Özil ligt, blijft hij de komende tijd spelen in Londen. De Duitser staat tot en met 2021 onder contract bij Arsenal, maar is de laatste jaren geen zekerheid geweest in de basisopstelling. Onder de nieuwe trainer Mikel Arteta is de 31-jarige speler weer opgeleefd. ,,Ik ben hier erg gelukkig en zie geen reden om weg te gaan. Ik ben hier sowieso komend seizoen nog”, zegt hij tegen beIN Sports.

