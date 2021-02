Clarence Seedorf had gelijk, behalve over zichzelf

VIDEO / rapport Volwassen GA Eagles beleeft moeizame avond, maar onder­streept nieuwe status met eerste zege bij Jong AZ

22 februari De groeispurt van Go Ahead Eagles kent maar geen grenzen. De in het najaar nog regelmatig beschimpte formatie van trainer Kees van Wonderen heeft zich in iets meer dan twee maanden ontpopt van grillige jeugdigheid tot een groep complete en volwassen kerels. GA Eagles dendert maar door de Keuken Kampioen Divisie en boekte gisteren - na een moeizame avond in Wijdewormer - tegen Jong AZ (0-3) alweer de negende overwinning in de laatste elf wedstrijden.