Clark weken uit roulatie bij Vitesse door hoofdblessure

De 23-jarige Engelsman ging voor behandeling naar het ziekenhuis en heeft volgens de medische staf van Vitesse enkele weken nodig om te herstellen. Clark is de vaste linksback in het elftal van trainer Leonid Sloetski.



Met acht punten uit vier wedstrijden staan de Arnhemmers momenteel op de tweede plek in de eredivisie, achter Willem II (negen punten).