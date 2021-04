Clasie bekroont terugkeer bij AZ met belangrijk doelpunt

Het doet hem wat, de wetenschap dat hij weer eens echt zijn stempel op een duel heeft kunnen drukken. Het spat na afloop feilloos van het gezicht bij Clasie, die Sparta-keeper Maduka Okoye in de eerste helft met een schuiver het nakijken heeft gegeven. Dit is wat hij voor ogen had toen hij Southampton in 2019 verruilde voor AZ. Dit is waarom hij zo graag terug wilde naar Nederland. Belangrijk zijn dus, passend bij wat hij ooit was bij Feyenoord.



In werkelijkheid speelde Clasie -zeventienvoudig Oranje-international- tot het duel met Sparta dit seizoen welgeteld 47 competitieminuten namens AZ. Waarvan eentje in de uitwedstrijd tegen Willem II, vorige week, toen hij als een soort joker werd ingebracht. Het doet hem ondubbelzinnig goed dat hij zich deze zaterdagavond prima staande heeft gehouden tegen Sparta, dat lang een behoorlijke indruk achter laat tegen AZ. Het elftal van Henk Fraser, zonder de vanwege corona-perikelen afwezige aanvoerder Adil Auassar, voetbalt lang goed mee met de thuisclub.