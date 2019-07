Clasie blij met contract bij AZ: ‘Ik wilde per se naar Nederland’

Zijn contractondertekening bij AZ was het sluitstuk van een week of vier stroeve onderhandelingen met zijn werkgever Southampton. De Premier Leagueclub wilde er aanvankelijk alles aan doen om toch nog wat terug te krijgen voor de meer dan tien miljoen euro die de Premier Leagueclub in 2015 betaalde voor Feyenoord. Southampton wilde hem het liefst verkopen aan een buitenlandse club maar Clasie had zijn zinnen gezet op een transfer naar AZ.



,,En daarom was het de laatste weken nog best even spannend. Want het eerste contact tussen ons was ongeveer vijf weken geleden. Gelukkig hebben we het rond kunnen krijgen. Met enige vertraging ben ik er alsnog en daar ben ik heel blij mee. Ook mensen om mij heen zeiden: ‘pak die kans toch in Turkije of Rusland. Maar nee, ik wilde per se naar Nederland. Voor mij en mijn gezin is dit de beste keuze. Dit wat zij ook het liefste willen”