Clasie: Na de rode kaart was de Klassieker voor ons voorbij

Van Bronck­horst gaat gesprek aan met St. Juste: ‘Ik ben boos’

17:06 Giovanni van Bronckhorst gaat morgen het gesprek aan met Jeremiah St. Juste na zijn domme rode kaart tegen Ajax. De verdediger van Feyenoord kreeg al na zes minuten rood, waarna de Klassieker doodbloedde. ,,Ik ben wel boos op Jerry, ja. Dit kan niet in topduels. Passie is absoluut nodig in dit soort wedstrijden, maar je moet wel mét verstand blijven voetballen.‘’