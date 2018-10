Clasie vindt Ajax goed, maar ziet toch kansen

Door Mikos Gouka



Al die meningen, al die mensen die Feyenoord bij voorbaat al volkomen kansloos achtten tegen het superieur geachte Ajax. De middenvelder vertelde er geen helemaal problemen mee te hebben, maar zijn lichaamstaal straalde iets anders uit. Dat hij en zijn ploeggenoten de uren tellen tot de start.

,,Ajax is goed, daar bestaat geen twijfel over’’, zegt Clasie. ,,Maar wij hebben een goede ploeg die het dit seizoen nog te weinig heeft laten zien. Zondag is een prachtige kans om daar verandering in te brengen. Wij hebben een plan, we weten wat ons te doen staat.’’

Clasie herinnerde zich vier duels in de Arena uit zijn eerste periode bij Feyenoord. ,,Tweemaal speelden we Ajax zoek, tweemaal werden wij weggetikt. Of we ons moeten aanpassen. Dat moet een club als Feyenoord nooit. Maar rekening houden met de sterktes van de tegenstander is geen schande. We moeten gewoon scherp zijn. Vanaf de eerste minuut geen duels verliezen, er bovenop zitten. Ja, dat leeft wel in onze kleedkamer.’’