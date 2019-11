Clubicoon Edward Sturing topkandidaat voor trainerspost bij Vitesse

Edward Sturing is bij Vitesse de topkandidaat voor de opvolging van Leonid Sloetski. De clubicoon beschikt over ervaring met interim-klussen. Hij heeft de eredivisionist twee jaar geleden nog naar Europees voetbal geleid. Hij is ook beschikbaar.

Bij Vitesse vindt spoedberaad plaats nu Sloetski de handdoek heeft geworpen. Daarbij is het woord vooral aan technisch directeur Mohammed Allach. Die verklaart summier dat er ‘intern beraad’ is ‘om zo snel mogelijk met een oplossing te komen’. Allach was vrijdagavond in Heerenveen. De ‘td’ liet zich na afloop niet zien. Ook afgelopen week, met de crisis op het hoogtepunt, was hij onzichtbaar. Als adept van het Peter Bosz-voetbal had hij wel de nodige kritiek op Sloetski. Maar die hield hij immer intern.

Sloetski stapte op na de 3-2 nederlaag van Vitesse in Friesland. Hij besloot dat meteen na het duel in het Abe Lenstra Stadion. Daar evenaarde de Arnhemse club een negatief clubrecord. Maar de Rus zat al maanden op dood spoor. In de spelersgroep was er geen vertrouwen in de coach en zijn concept.

Sturing zat vorig seizoen nog in de staf van Vitesse. Sloetski maakte alleen helemaal geen gebruik van de kennis van de clubicoon. Die koos daarna voor een functie in de opleiding. Sloetski is nu opgestapt, maar Vitesse beschikt in de staf ook nog over de Russen Oleg Yarovinski en de broers Berezoetski. Wat hun toekomst is, is nog niet bekend.