Clubicoon Feskens: Willem II had driemaal het aantal kaarten kunnen verkopen

Radiopresentator Jeroen Latijnhouwers (51) denkt dat de club waar zijn hart ligt, Willem II, niet bang is voor Ajax. ,,Het is een motto geworden: wij zijn voor niemand bang. Zijn zij sterker? Dat kan. Maar wij zijn niet bang. Dat is mooi. Dat zit ook wel een beetje in de stad Tilburg. Of het sowieso feest wordt? De bondscoach van Ierland zei ooit in 1988: ‘If we win, I’ll get drunk. If we lose, I’ll get drunk anyway’. Dat is het tweede motto nu.”



Leuk en aardig natuurlijk, maar Latijnhouwers beseft ook dat Ajax favoriet is. ‘Huizenhoog’, zelfs. ,,Ze hebben dan wel een bomvol schema, maar ze lopen over van talent. Ik zou het het leukste vinden als Ajax in de sterkste elf aantreedt. Dan heb je écht het gevoel dat je wint, áls het lukt. Dat maakt het feest nóg groter als het lukt. Zo sta ik er wel in: de finale is mooi, maar nu willen we winnen. Als het een beetje mee zit, een balletje niet op de paal maar erin, wie weet...”



Overigens is de geboren Limburger er niet bij in De Kuip zondag. ,,Ik ben zelf in New York, maar mijn broer en zijn twee zoons en nog twee zwagers hebben een kaartje. Of ik jaloers ben? Dat ben ik nooit in m’n leven. Ik had sowieso niet naar het stadion gegaan. Ik kijk thuis iets relaxter. Wellicht kom ik in Amerika een café tegen dat 1001 wedstrijden uitzendt en dat wij ertussen zitten.”