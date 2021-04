Clubicoon Willy van der Kuijlen herdacht met dienst in PSV-stadion

Harmen Kuperus, de harde leermees­ter van natuurta­lent Jay Gorter zoekt confronta­tie met doelman: ‘Bijzonder, maar heftig jaar’

22 april Harmen Kuperus is de man achter Jay Gorter. De keeperstrainer van Go Ahead Eagles hield zijn protegé en recordgoalie de spiegel voor, zette hem met beide voeten in de Deventer klei en zag een unieke wederopstanding, die Gorter op de radar bracht van Nederlandse topclubs. ,,Wat Jay nu al presteert is ongekend.”