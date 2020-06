Clubliefde haalde Robben terug naar Groningen: ‘Misschien straks weer op de fiets naar de club’

VideoFC Groningen beleeft vandaag een van de meest memorabele dagen uit de clubhistorie. Arjen Robben (36) is achttien jaar na zijn vertrek naar PSV terug bij de club en zette zijn handtekening onder een eenjarig contract bij FC Groningen. ,,Clubliefde gaf uiteindelijk de doorslag. Bij een andere club, ook Bayern München, had ik dit niet meer gedaan.”

Door Sander de Vries

,,Dit is ontzettend mooi”, sprak Robben op de persconferentie in het stadion van FC Groningen. ,,Ik kom hier vandaan, ben opgegroeid in Bedum, een dorpje vlakbij Groningen. Heb hier de hele jeugdopleiding doorlopen. Natuurlijk heb ik mezelf afgevraagd: waarom doe je dit? Dan kom je uiteindelijk op één woord uit: clubliefde.”

Want ja, benadrukte Robben meermaals tijdens de persconferentie, de band met de club is altijd goed gebleven. ,,Eerst met Hans Nijland. Vervolgens met zijn opvolgers Wouter Gudde en Mark-Jan Fledderus. Deze twee jonge mannen hebben veel ambitie en een duidelijke visie voor de toekomst. Dat sprak me aan. FC Groningen is gewoon een club met veel potentie. De top drie in Nederland is duidelijk, maar ik denk dat het mogelijk is om met Groningen structureel voor de plekken daar net onder te spelen.”



Robben voerde de afgelopen jaren diverse gesprekken met toenmalig directeur Hans Nijland over een terugkeer naar FC Groningen. Na het vertrek van Nijland onderhield Robben contact met zijn opvolgers Wouter Gudde (algemeen directeur) en Mark-Jan Fledderus (technisch directeur).

Volledig scherm Arjen Robben met zijn vrouw Bernadien en hun drie kinderen in het stadion van FC Groningen. © Pim Ras Fotografie

Vorig jaar al gesprek in München

Gudde en Fledderus reisden in mei vorig jaar naar München voor een kennismakingsgesprek. ,,Daarbij hebben we onze plannen verteld. Het gesprek sloten we af met de woorden: Arjen, wil je alsjeblieft bij ons voetballen”, zegt Fledderus. ,,We merkten vervolgens dat het voetbal bij hem bleef kriebelen. Arjen zei op zijn beurt ook: ik wil jullie graag helpen, maar ik weet niet zo goed hoe.”

Afgelopen Hemelvaartsdag reden Gudde en Fledderus opnieuw naar München. Saillant detail: Robben wist daar niets van. Zijn vrouw Bernadien had de afspraak met de Groningen-directie geregeld. ,,Ik was misschien wel een beetje verrast, maar tegelijkertijd ook dankbaar”, zei Robben. ,,Kijk, je stapt na 20 jaar uit de voetbalwereld. Je hebt heel veel samen gezien en beleefd. Maar Bernadien vond het idee om weer bij Groningen te spelen ook gewoon ontzettend mooi. Zij zag dit plan zitten en steunde me daarin. Nu gaan we weer als gezin naar huis.”

De coronacrisis heeft een grote rol gespeeld in zijn besluit, erkende Robben. ,,Ik keek de eerste maanden nadat ik was gestopt bij Bayern bijna geen voetbal. Vond het eigenlijk wel prima. Maar voetbal blijft toch een leuk spelletje. Het ging weer kriebelen. We wisten zeker dat we teruggingen naar Groningen. En dan ga je toch nadenken: wat kan ik voor de club betekenen? Ik heb geen brandende ambitie om het trainersvak in te gaan, laat staan een rol in de directie in te nemen.”

,,Ik voel me nog steeds ontzettend fit”, ging Robben verder. ,,Toen ik een jaar geleden stopte, was dat deels noodgedwongen omdat er toch wat fysieke problemen aan ten grondslag laten. Die pijntjes en kwaaltjes zijn inmiddels weggetrokken. Ik heb acht keer op het veld gestaan bij Bayern München en een fitheidstest gedaan. Ik voel me nog steeds ontzettend fit. En ik denk dat mijn grootste waarde voor deze club nog steeds op het veld ligt.”

De entree van Robben zorgt voor een golf van euforie in Groningen. Zo verkocht de club de laatste dag al meer dan 1600 seizoenkaarten. ,,We hebben het over een comeback, maar het is een poging tot een comeback”, hield Robben een slag om de arm. ,,Mijn missie is duidelijk. Maar we moeten straks zien hoe ik mezelf fysiek ontwikkel. Aan mijn motivatie zal het in ieder geval niet liggen.”

De familie Robben is terug in Groningen. "Misschien is het over een maand al klaar, misschien kan ik nog twee mooie jaren hebben bij FC Groningen. Het EK volgend jaar? Haha nee, daar ben ik nog niet mee bezig." #robben #arjenrobben #groningen #fcgroningen #eredivisie Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm Arjen Robben in het shirt van FC Groningen. © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm Arjen Robben met Mark-Jan Fledderus. © BSR Agency