Clubs eredivisie neigen nog altijd unaniem naar ESPN-deal, looptijd wellicht korter

De profclubs en de Eredivisie CV hebben hun definitieve besluit over een nieuw mediacontract uitgesteld. Uitgangspunt daarbij is nog altijd het voorstel van ESPN/Disney, dat betrouwbaarder en beter wordt geacht dan het alternatieve bod van vier kabelaars. De looptijd is nog wél onderwerp van gesprek.

Op de vergadering van vennoten van de Eredivisie CV is maandag nog geen definitieve beslissing genomen over het nieuwe mediacontract voor de voetbalrechten, dat vanaf 2025 in werking moet treden.

Op 5 juni komen de clubs opnieuw bij elkaar om te stemmen. Wel werd duidelijk dat alle clubs nog altijd neigen naar het voorstel dat ESPN eerder al op tafel legde, ter waarde van zo’n 1,7 miljard euro voor de periode 2025-2035. Het alternatieve voorstel van een consortium van kabelaars (Ziggo, KPN, T-mobile en Delta) wordt vooralsnog niet als serieus alternatief beschouwd. Wél hopen de clubs en de Eredivisie CV in de komende weken nog met ESPN in gesprek te gaan om de looptijd van de nieuwe deal te verkorten.

Het alternatieve voorstel van de kabelaars is berekend per jaargang weliswaar wat hoger, maar is in de ogen van de clubs niet significant interessanter, omdat de voorwaarden en garanties van ESPN - nog afgezien van de looptijd - als gunstiger en constructiever worden beoordeeld. Zo is het nog onzeker of het consortium van kabelaars groen licht krijgt van de mededingingsautoriteit ACM. Ook is onduidelijk wat de gevolgen voor de clubs zijn als één van de vier kabelaars zou afhaken of van de markt verdwijnt.

Volledig scherm Orkun Kökcu wordt na Excelsior - Feyenoord geïnterviewd. © Mischa Keemink

Daarbij betreft het voorstel van ESPN een minimaal gegarandeerd bedrag, dat op termijn naar verwachting méér op gaat leveren, zo denken de clubs. Meer nog dan de grofweg 180 miljoen per jaar die de kabelaars hebben voorgesteld. Dat consortium stuurde als persreactie maandag een verklaring waarin het stelt ‘erop te vertrouwen dat door de ECV alsnog wordt gekozen voor een transparant en open biedingsproces’. De kabelaars hopen in de komende weken opnieuw bij de clubs aan tafel te komen.

Bij de vergadering werd maandag alvast wél een akkoord bekrachtigd over de afdracht die de Eredivisie CV gaat doen richting de KNVB en de CED (Keuken Kampioen Divisie). De voetbalbond KNVB zal vanaf 2025 een vast bedrag ontvangen voor zijn rechten op onder andere het KNVB-bekertoernooi, interlands van Jong Oranje en de Johan Cruijff Schaal: 14 miljoen euro per jaar. De eerstedivisieclubs ontvangen straks een vast percentage uit de mediapot, in het kader van méér solidariteit: een kleine 15 procent, een vooruitgang ten opzichte van het heden, zowel in absolute als in relatieve zin.

Koerswijziging

Op 5 juni zou dat ESPN-bod alsnog kunnen worden weggestemd, mochten minimaal vier van de achttien eredivisieclubs twijfels hebben over het voorstel. Daar bleek op de vergadering van vennoten nog geen sprake van: geen van de achttien clubs zag reden tot een grondige koerswijziging, een onlangs verbeterd voorstel van de kabelaars ten spijt. Bovenal de looptijd zou in de komende weken nog lager kunnen uitpakken dan tien jaar.

Dat het definitieve besluit is uitgesteld, hangt ook samen met de oprichting van het collectieve competitieorgaan NL League en de verdeling van de Europese gelden. Omdat deze thema’s samenhangen met het mediacontract, ook in financieel opzicht voor de individuele clubs, werd besloten daar volgende maand een definitief besluit over te nemen.

Het biedt de Eredivisie CV tijd om daarover ook de laatste details uit te werken. Doel is dat elke club straks exact weet hoeveel hij ontvangt uit zowel de nationale mediarechten als de Europese gelden. Mocht het voorstel van ESPN in juni alsnog worden weggestemd, dan kan de huidige zendgemachtigde zijn bod eventueel alsnog verhogen, zoals ook het consortium van kabelaars die mogelijkheid heeft.

Formeel mogen de clubs en de Eredivisie CV niet ‘onderhandelen’ met partijen, zo is destijds bedongen bij het eerste Fox Sports/ESPN-contract.

