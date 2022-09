Cocu brengt de Hollandse School terug bij Vitesse: ‘Maar ik ga de boel nu niet radicaal omgooien’

België met mes tussen de tanden: ‘Naar Nederland met idee dat we nog altijd als eerste kunnen eindigen’

Bondscoach Roberto Martínez van België ziet de wedstrijd tegen het Nederlands elftal in de Nations League als de ‘ideale voorbereiding’ in aanloop naar het WK in Qatar. De wedstrijd in Amsterdam, zondagavond, gaat ook om de groepswinst in de Nations League.

25 september