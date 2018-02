Cocu: Eerste veertig minuten leken nergens op

Cocu was uiteraard tevreden over het resultaat, maar zeker niet over het vertoonde spel van PSV in de eerste helft. ,,De eerste veertig minuten leek het nergens op. Als het niet goed is, draai ik daar niet omheen. Voetballend gezien, aan de bal, in de passing en in de opbouw was het slecht'', zei Cocu, die zijn ploeg in de rust streng toesprak. ,,Je moet niet in kwaadheid verzanden en aangeven waar wel de oplossingen liggen en hoe de ruimtes moeten worden gevonden.''