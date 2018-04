Cocu gaat niet op uitspraak Ten Hag over 'bang PSV' in: 'Wij richten ons op onszelf'

PSV-trainer Phillip Cocu wilde geen indicatie geven wie er zondag tegen Ajax aan de aftrap staat. In Amsterdam verloren de Eindhovenaren in december kansloos (3-0) en werkten de aanpassingen die hij vooraf had aangebracht niet. ,,Maar dat stond los van de tactiek'', vond de coach .

,,We hebben daar aan de bal te weinig gebracht. Of dat een gebrek aan lef of durf was, ik weet het niet. Het gaat erom wat je uitstraalt als team. Ik verwacht zondag iets anders.''

De ploeg op scherp stellen kost deze week sowieso geen moeite. PSV heeft bij winst de 24e landstitel binnen. Cocu: ,,Het is een van de wedstrijden waarin nog net iets meer op het spel staat. Duels met Ajax zijn altijd beladen, maar nu nog wat extra. Dat maakt de voorbereiding anders.'' Blessurezorgen kent Cocu niet. Maar of bijvoorbeeld Gastón Pereiro, vrijwel altijd goed in topduels, speelt of Steven Bergwijn, die terug is na een schorsing, Cocu hield het in het midden. ,,Ik zeg er niets over.''

Ajax-trainer Erik ten Hag - een goede bekende van Cocu - beweerde onlangs dat PSV wellicht angst heeft voor de Amsterdammers, die zeven punten achter staan met nog vier duels voor de boeg. ,,Ach, misschien wilde hij er iets mee bereiken. Ik ga me er niet druk over maken. Het hoort wel bij grote wedstrijden. Wij richten ons op onszelf. ''