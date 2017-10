Cocu: Isimat mag met tennisballen in de handen gaan trainen

PEC Vrouwen moet punten na comeback alsnog aan Ajax laten

15 oktober PEC Zwolle Vrouwen is er net niet in geslaagd te stunten tegen Ajax. De ploeg van coach Wim van der Wal kwam zondagmiddag in Amsterdam nog knap terug van een achterstand, maar werd in het laatste half uur alsnog op de knieën gedwongen door de landskampioen: 5-2.