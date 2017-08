Cocu kritisch op PSV: Maar fluitconcerten vind ik wat ver gaan

De Eindhovenaren kregen zeker voor rust kans na kans, maar het bleef bij twee treffers: 2-0. ,,Ik vind dat we dat onszelf mogen aanrekenen'', sprak Cocu na afloop tegenover FOX Sports. ,,Daar ben ik zeker niet tevreden over, we laten na hier een grote uitslag neer te zetten. In de rust heb ik gezegd dat het bij 2-0 een wedstrijd blijft, bij 3-0 of 4-0 knakt de tegenstander. Die worden dan bang voor een grote uitslag.''

Maar dat gebeurde niet, zag ook Cocu. ,,Kansen missen kan één of twee keer, maar als je bij PSV speelt kan dat niet zo vaak als bij ons vandaag het geval was. Ik vind dat een aantal spelers veel te veel hun eigen wedstrijd gingen spelen. Ik heb nog aangegeven dat ze niet op zoek moesten gaan naar eigen succes, dat gaat ten koste van het team. Maar zeker in het laatste deel van de wedstrijd was ik wat dat betreft niet tevreden.''

Ook had Cocu de fluitconcerten van de eigen fans gehoord, zij waren niet blij met de magere uitslag. ,,Maar dat vind ik wat ver gaan. We hebben aanvallend gespeeld en heel veel kansen gecreëerd. Dat we die niet allemaal afmaken, is voor onszelf ook teleurstellend. Maar ja: als de fans ontevreden zijn, dan fluiten ze. Daar kunnen we verder weinig aan doen.''

